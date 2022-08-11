Совсем недавно 53-летняя исполнительница устроила тайную свадьбу с актером в ночной часовне. Причем сразу после этого они вместе с детьми отправились на "медовый месяц" в Париж. А недавно их заметили после поездки в непривычном образе.
Санта-Моника – прибрежный город, расположенный к западу от центра Лос-Анджелеса. Именно там Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили себе серию романтичных свиданий и похвастались весьма довольным видом.
Пара всячески миловалась, обнималась и целовалась, не обращая внимания на окружающих и фотографов. Также артисты не стали наряжаться для свидания.
Также стало известно, что Аффлек в это время выставил на продажу свой роскошный особняк в Пасифик Палисадес, актер планирует выручить $30 млн, хотя купил его за $19 млн.
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А после медового месяца в Париже с Аффлеком Лопес засветилась на отдыхе в ярком и по-настоящему летнем виде. Фотографии появились в фан-пабликах знаменитости в социальных сетях.
На кадрах можно заметить, что Лопес не скрывает формы совсем и с каждым годом все больше старается показать: она выглядит моложе своих лет. Для демонстрации фигуры она выбрала два открытых купальника – ярко желтый и белоснежный с вырезами.
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