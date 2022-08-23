Популярна українська співачка Настя Каменських, яка після довгих місяців життя за кордоном нарешті повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала нову посаду, яку приурочила до Дня державного прапора України.

На новій фотографії Настя знята на вулиці, вона витончено позує фотографу, прикривши очі, і приклавши до голови гілочку синьо-жовтих кольорів. Перед камерою співачка з'явилася у джинсах та білосніжній патріотичній футболці із синьо-жовтим прапором. Її пишне кучеряве волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і блаженний вигляд.

У підписі до публікації Каменських розповіла про свято та значення українського прапора зараз. "Український прапор зараз у всьому світі – це символ споконвічної мужності та сили, любові до свого народу, землі та єдності. У ньому – історія поколінь і зараз у кожному українському місті, на численних будинках у більшості країн світу він нагадує всім нам, що у нас є те, що сильніше темряви і зла, що нашу свободу і єдність у нас ніколи не відібрати, вона вшита в нашу ДНК, як і в кожну нитку нашого прапора... Я з великою гордістю і любов'ю одягаю речі з українською символікою. футболку з патріотичної колекції. Тепер і біля серця, і серця ношу блакитне небо та пшеничні поля", - написала Настя.

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