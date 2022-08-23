Актеры "Квартал 95", "Женского квартала" и известный украинские исполнители Олег Скрипка, Сергей Танчинец, Pianoбой и другие записали видео, в котором анонсировали особый концерт "Вечернего квартала". Это выступление артисты приурочили Дню Независимости Украины. Ролик опубликовали в соцсетях студии "Квартал 95".

В ролике Евгений Кошевой, Юрий Великий, Настя Оруджова, Юрий Ткач, Катя Никитина, Таня Песик, Александра Машлятина по очереди рассказали об этом концерте и раскрыли подробности. В своем обращении звезды "Квартал 95" подбодрили украинцев и рассказали, что юмор и музыка очень важны в это непростое время.

В подписи к публикации говорится: "Юмор и песня – это тоже наше оружие! Это то, что спасает всех нас в это непростое для нашей страны время. Ко Дню Независимости Украины актеры Вечернего Квартала и Женского Квартала объединились и подготовили особый концерт для поднятия настроения и боевого духа нашим защитникам, защитницам и всем украинцам. Смеемся – значит, побеждаем! Не пропустите благотворительный концерт "Вечернего Квартала" – 23 августа в 21:00 в телемарафоне "Единых новостей".

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