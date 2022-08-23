Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с первых дней войны свернул свою деятельность в россии и вернулся в Украину, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист очаровал новым фото с прогулки по Киеву и поделился своими наблюдениями.

На новой фотографии Макс запечатлен в величественной позе, он стоит на улице в центре украинской столицы. Перед камерой исполнитель появился в темных брюках и стильной футболке-поло, которая оголила его татуировки.

В подписи к публикации Барских поделился своими наблюдениями о столице: "Киев меняется на глазах. Гуляя по центральным улицам, вижу такие разные лица из разных городов: усталые, мечтательные, но при всем глаза светятся. В них горит надежда и вера! Я присоединяюсь к этим ощущениям. Верю, надеюсь и знаю, что за нами правда, а значит, и победа".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Макса: "Красавчик Макс! Слава Украине!", "Все будет Украина", "Любимый Макс", "Очень красивый", "Талант и душа", "Украина победит и станет сильнее, уже становится", "Фото невероятное", "Красавчик", "Любим тебя", "Такой стал взрослый, мужчина. Настоящий мужчина", "Великолепный украинский".

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