Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после долгих месяцев жизни за границей наконец вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новый пост, который приурочила ко Дню государственного прапора Украины.

На новой фотографии Настя запечатлена на улице, она изящно позирует фотографу, прикрыв глаза, и приложив к голове веточку сине-желтых цветов. Перед камерой певица появилась в джинсах и белоснежной патриотической футболке с сине-желтым флагом. Ее пышные кудрявые волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и блаженный вид.

В подписи к публикации Каменских рассказала о празднике и значении украинского флага сейчас. "Украинское знамя сейчас во всем мире – это символ исконного мужества и силы, любви к своему народу, земле и единству. В нем – история поколений и сейчас в каждом украинском городе, на многочисленных зданиях в большинстве стран мира он напоминает всем нам, что у нас есть то, что сильнее тьмы и зла. Что нашу свободу и единство у нас никогда не отнять. Она вшита в нашу ДНК, как и в каждую нить нашего флага. Я с большой гордостью и любовью одеваю вещи с украинской символикой. Как вот эту футболку из патриотической коллекции. Теперь и у сердца, и в сердце ношу голубое небо и пшеничные поля", - написала Настя.

Напомним, "Все к лучшему": Лилия Ребрик написала заявление об увольнении с телеканала "Украина".

Как сообщала Politeka, "Гуляя по улицам…": Макс Барских рассказал, как изменился Киев с начала войны.

Также Politeka писала, что "Это то, что спасает": артисты "Квартал 95" подготовили особый концерт ко Дню Независимости, видео.