Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая полюбилась зрителям, как ведущая утреннего шоу на телеканале "Украина", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала видео и призналась, что теперь официально уволилась.

Как известно, недавно телеканал "Украина" решили закрыть, соответственно всех работников пришлось увольнять. Среди ушедших с телеканала оказалась и Лилия, которая много лет вела "Ранок з Україною". В ролике, который она опубликовала в сети, Лилия показала, что она в отличном настроении. По слова телезвезды, она написала заявление об увольнении и выпила любимое лавандовое латте возле офиса телеканала.

"Заявление написано, с каналом "Украина" – попрощалась, чашечка латте с лавандовым сиропом в кафе рядом по традиции выпита! Из зоны комфорта вышла… Знаю, что впереди – много интересного! Ибо "каждый финиш – то по сути старт" или "одна дверь закрылась – другая откроется", и еще с десяток мотивирующих афоризмов! Но нет: что все к лучшему, я просто чувствую! А интуиция меня никогда еще не подводила! Что ж – увидим!", - поделилась Ребрик.

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