Популярна українська телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Алла Мазур, яка після довгої боротьби перемогла онкологію, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу телезірка зворушила кадрами з Києва, і розповіла, як зустріла переселенців з Бердянська.

На фотографіях Аллу можна побачити у компанії великої родини українців, які приїхали до столиці із тимчасово окупованого Бердянська. Телезірка із задоволенням сфотографувалася із цими людьми на згадку, ще й дітки на передньому плані з українським прапором стоять. Виглядають знімки дуже теплими та зворушливими.

У підписі до публікації Мазур написала: "Наш рідний прапор. Який об'єднує, захищає, окрилює, зігріває... Як пароль, де б ми не були: дарує відчуття, що українці – одна родина! Так вийшло у нас із великою родиною переселенців із окупованого Бердянська З днем ​​нашого прапора, друзі! І слава нашим героям-захисникам кожному та кожній, хто робить цей державний прапор України – прапором перемоги!".

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