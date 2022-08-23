Популярная украинская телеведущая, звезда телеканала "1+1" Алла Мазур, которая после долгой борьбы победила онкологию, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда растрогала кадрами с из Киева, и рассказала, как встретила переселенцев с Бердянска.

На фотографиях Аллу можно увидеть в компании большой семьи украинцев, которые приехали в столицу из временно оккупированного Бердянска. Телезвезда с удовольствием сфотографировалась с этими людьми на память, еще и детки на переднем плане с украинским флагом стоят. Выглядят снимки очень теплыми и трогательными.

В подписи к публикации Мазур написала: "Наш родной флаг. Который объединяет, защищает, окрыляет, согревает… Как пароль, где бы мы ни были: дарит ощущение, что украинцы – одна семья! Так получилось у нас с большой семьей переселенцев из оккупированного Бердянска, с которой встретились на Майдане. Родные по духу люди – с родным флагом – в родной столице. С верой, что и их родной Бердянск обязательно снова украсится сине-желтыми красками. С Днем нашего флага, друзья! И слава нашим героям-защитникам, каждому и каждой, кто делает этот государственный флаг Украины – флагом победы!".

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