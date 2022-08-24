Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка цими днями розповіла, що написала заяву на звільнення з телеканалу "Україна", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. так, цього разу зірка виклала чарівне сімейне фото із рідного міста Чернівці, де з початку війни жили її діти.

На новій фотографії Лілія з чоловіком Андрієм диким та двома доньками-красунями знято в цікавій локації на висоті, а позаду них відкривається гарний краєвид на патріотично прибране місто. Перед камерою телезірка з'явилася у стильному бежевому костюмі, її волосся розпущене та недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж. А одна з дочок знаменитості одягнена у яскраву жовту кофту з блакитним малюнком.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Два кольори: гордості, незламності, сили, самоідентифікації, віри, надії, любові. Два кольори УКРАЇНИ! Знаю, що він замайорить над КОЖНИМ нашим містом, огорне собою КОЖЕН клаптик нашої землі!".

Шанувальники відразу почали коментувати нове сімейне фото телеведучої: "Так і буде", "Зі святом, друзі. Все буде Україна", "З Днем прапора! Все буде Україна!", "Як красиво", "Дуже красиве фото", " Зі святом!", "З Днем прапора! Живи вільна Україна!", "Прекрасна родина", "Тільки так! Сильна Україна!", "Крута українська родина у рідних Чернівцях".

Нагадаємо, "Все на краще": Лілія Ребрик написала заяву про звільнення з телеканалу "Україна".

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