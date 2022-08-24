Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая на днях рассказала, что написала заявление на увольнение с телеканала "Украина", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. так, в этот раз звезда выложила очаровательное семейное фото из родного города Черновцы, где с начала войны жили ее дети.

На новой фотографии Лилия с мужем Андреем диким и двумя дочками-красотками запечатлены в интересной локации на высоте, а позади них открывается красивый вид на патриотически убранный город. Перед камерой телезвезда появилась в стильном бежевом костюме, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж. А одна из дочерей знаменитости одета в яркую желтую кофту с голубым рисунком.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Два цвета: гордости, несокрушимости, силы, самоидентификации, веры, надежды, любви. Два цвета УКРАИНЫ! Знаю, что он развевается над КАЖДЫМ нашим городом, окутает собой КАЖДЫЙ клочок нашей земли!".

Поклонники тут же принялись комментировать новое семейное фото телеведущей: "Так и будет", "С праздником, друзья. Все будет Украина", "С Днем флага! Все будет Украина!", "Как красиво", "Очень красивое фото", "С праздником!", "С Днем флага! Живи свободна Украина!", "Прекрасная семья", "Только так! Сильная Украина!", "Крутая украинская семья в родных Черновцах".

Напомним, "Все к лучшему": Лилия Ребрик написала заявление об увольнении с телеканала "Украина".

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