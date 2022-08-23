Як пише Politeka.net , Alyona Alyona – відома українська виконавиця репу. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українця у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно реперша поділилася відео, розповівши про своє досягнення. Як виявилось, зірка скинула 20 кг за літо. Відео собі взяв паблік "ЖВЛ" в Інстаграм.
Alyona Alyona за літо скинула 20 кілограмів
Про це вона розповіла у своєму TikTok
Реперка поділилася відео зроблене під пісню, присвячену "бавовні".
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У ролику Олена танцює та веселиться, що цього літа поїде на бажаний відпочинок”, - написала зірка.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Олена розумничка. Колосальна праця. Молодець", "Головне потім не набрати +25, як я", "варіанту нового виду Тризуба не вистачає у видосіці…(", "Це до чи після?", "Помітно... Працюємо далі ", "Круто, молодець. Це нелегко", "Яка ж ВИ сильна, смілива і прекрасна!!!! Це ти титанічний працю над собою! Ви молодочка !!!".
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