Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская исполнительница рэпа. Сейчас звезда активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Артистка выступает с концертами в Европе, а также записывает новые песни с популярными украинскими исполнителями. А недавно стало известно, что Alyona Alyona рассталась со своим парнем блогером, который использует псевдоним YOXDEN. Они пробыли вместе практически год.
Не забывает Alyona Alyona и об Инстаграм, где активно ведет блог. А на новых кадрах показала образ в леопардовом топике, кофточке и штанах. Звезда стояла перед зеркалом, впечатляя видом. Alyona Alyona применила эффект кривого зеркала, чтобы насмешить украинцев.
"Хочу такой эффект на концерты себе", - написала знаменитость в своем сторис Инстаграм.
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Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona готовят неожиданную музыкальную премьеру
А еще Politeka сообщала, что беда случилась у Alyona Alyona, артистка поделилась с украинцами
Также Politeka писала, что новая песня Alyona Alyona и Jerry Heil вызвала бурную реакцию украинцев