Так, в своем Telegram-канале артистка выложила фото с одной из поклонниц и призналась, что очень радуется, когда к ней подходят.

«Делайте это чаще и не стесняйтесь», – призвала певица.

В комментариях к сообщению пользователи Telegram оценили ее внешний вид и предположили, что Alyona Alyona похудела не менее, чем на 20 килограммов.

«Наша красивая, самая талантливая и искренняя», «Ты похудела?», «Вроде, минус 20», «Возвращение домой, хоть и не надолго, вам идет», - пишут в комментариях поклонники Alyona Alyona.

Напомним, певица вернулась в Киев после долгого отсутствия. Несколько месяцев Alyona Alyona жила, участвовала в благотворительных концертах и ​​выступала в Европе.

«Я уезжаю в Европу. Это было сложное для меня решение. Но последние события очень подтолкнули. Больше не могу просить помогать здесь людей финансово. Чаще просят у нас и все меньше помогают нам. А так хочется закрывать все запросы. И рука не поднимается принимать от людей последнюю копейку на хлеб. Больше не могу читать ваши просьбы о помощи и не помогать, потому что просто нечем и никак. Все мои статьи доходов закрыты. Все, что можно, раздала еще в марте. Больше не могу сочувствовать погибшим воинам. Хочу сделать все, чтобы предотвратить их гибель и помогать с амуницией. Погребение кума больно по мне ударило. Пусть все сыновья вернутся живыми! Больше не могу пасовать концерты в Европе, потому что "не знаю, как взять в руки микрофон"…», - писала артиска в апреле перед своим отъездом.

С момента отъезда реперша и ее команда активно продвигали ее национальный продукт на топовые международные платформы.

Более того, трек "DANCER" от alyona alyona & Vladimir Cauchemar взяли в подростковый сериал "Dangerous Liaisons" от NETFLIX.

Также напомним певица сообщила о постигшей ее семью трагедии.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне украли у известной украинской певицы песню.

Тем временем Ткач из "Квартал 95", стоя на стадионе, обратился к Путину.