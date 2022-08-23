Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская исполнительница рэпа. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинце в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно рэперша поделилась видео, рассказав о своем достижении. Как оказалось, звезда сбросила 20 кг за лето. Видео себе взял паблик "ЖВЛ" в Инстаграм.

"Alyona Alyona за лето сбросила 20 килограммов

Об этом она рассказала в своем TikTok

Реперка поделилась видео, сделанное под песню, посвященную "бавовні".

В ролике Алена танцует и веселится, что этим летом уедет на желаемый отдых", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Алена умничка. Колоссальный труд. Молодец", "Главное потом не набрать +25, как я", "варианту нового вида Тризуба не хватает в видосеке…(", "Это до или после?", "Заметно... Работаем дальше", "Круто, молодец. Это нелегко", "Какая же ВЫ сильная, смелая и прекрасная!!!! Это ты титанический труд над собой!!! Вы молодочка!!!".

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