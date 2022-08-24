Популярний український музикант Сергій Бабкін, який з початку війни з дружиною та трьома дітьми виїхав за кордон із Харкова, де вони жили, та почав активно гастролювати на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист виклав яскраве патріотичне фото та поділився своїм спостереженням про український прапор.

Як бачимо, на новій фотографії Сергій зображений під час чергового благодійного концерту на підтримку України. Вона стоїть біля мікрофона із гітарою в руках і зосереджено щось співає, а за його спиною видно кольори українського прапора.

У підписі до публікації Бабкін поділився своїм спостереженням про те, що по всьому світу українці зараз можуть побачити кольори рідного прапора, навіть у повсякденних речах та місцях.

"З Днем Державного прапора України! Думаю, всі погодяться, що зараз українці по всьому світу бачать кольори прапора нашої країни всюди, помічають їх у буденних речах. Як підсвідомість, твоє серце змушує всюди бачити два рідні кольори – синій та жовтий. Найкрасивіші у світі! Прапор України – маяк, який вказує всім нам шлях. Нехай майорить високо-високо у вільній сильній Україні! Зі святом!", - написав музикант.

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