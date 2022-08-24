Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который с начала войны с женой и тремя детьми выехал за границу из Харькова, где они жили, и начал активно гастролировать в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил яркое патриотическое фото и поделился своим наблюдением об украинском флаге.

Как видно, на новой фотографии Сергей запечатлен во время очередного благотворительного концерта в поддержку Украины. Она стоит у микрофона с гитарой в руках и сосредоточенно что-то поет, а за его спиной видно цвета украинского флага.

В подписи к публикации Бабкин поделился своим наблюдением о том, что по всему миру украинцы сейчас могут увидеть цвета родного флага, даже в самых обыденных вещах и местах.

"С Днем Государственного флага Украины! Думаю, все согласятся, что сейчас украинцы по всему миру видят цвета флага нашей страны повсюду, замечают их в будничных вещах. Как подсознание, твое сердце заставляет всюду видеть два родных цвета – синий и желтый. Самые красивые в мире! Флаг Украины – маяк, указывающий всем нам путь. Пусть развевается высоко-высоко в свободной сильной Украине! С праздником!", - написал музыкант.

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