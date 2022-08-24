Продюсер та репер Потап (Олексій Потапенко) з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну живе за кордоном і не збирається їхати назад до Києва.

Дружина артиста, співачка Настя Каменських нещодавно повернулася додому, а сам Потап ігнорує всі питання про своє місце проживання, не дає інтерв'ю та блокує тих шанувальників, які ставлять йому подібні запитання.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист привітав шанувальників з Днем Незалежності. Пост він супроводив сканом історичного документа — Акту проголошення незалежності України.

"Зі Святом, Дорогі Українці! З Днем Незалежності!", — лаконічно написав Потапенко.

Шанувальники в коментарях долучаються до привітань та не стримують емоцій у бік ворога, який з ночі активізував обстріли:

"Ну написано ж «не подільна і не доторкана». Комусь закон не писаний, виявився😡";

"Нас уже привітали покидьки, у перші хвилини опівночі, у Запоріжжі 6 вибухів!";

"Дякую, на жаль, русня нас вже вітає😢";

"Україна - найпрекрасніша, чарівна своєю природою та чудовими людьми! Зі святом незалежності нас! Скоро перемога!";

"З Днем Незалежності моя Україна! ) Вітаю всіх причетних до цього свята!))) Будьте здорові Українці!!! Будьте здорові хлопці з ЗСУ, і дякуємо Вам за все!";

"З днем незалежності, Українці! Ми все поборемо і заживемо ще краще!";

"Потапе, вас теж з днем Незалежності України, щастя здоров'я любові і щоб скоріше війна закінчилася".

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