Дружина артиста, співачка Настя Каменських нещодавно повернулася додому, а сам Потап ігнорує всі питання про своє місце проживання, не дає інтерв'ю та блокує тих шанувальників, які ставлять йому подібні запитання.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист привітав шанувальників з Днем Незалежності. Пост він супроводив сканом історичного документа — Акту проголошення незалежності України.
"Зі Святом, Дорогі Українці! З Днем Незалежності!", — лаконічно написав Потапенко.
Шанувальники в коментарях долучаються до привітань та не стримують емоцій у бік ворога, який з ночі активізував обстріли:
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Ердоган виголосив "похоронну" промову для путіна: "Це наша важлива позиція"
Модель Даша Хлистун зачарувала виглядом з дочкою від "Холостяка" Макса Михайлюка, що подорослішала: рідкісні фото
"Земля скловатою": пішов із життя відомий актор, який підтримав напад на Україну
Новий хіт Пономарьова сколихнув увесь світ, з'явилися подробиці: "Передайте хтось..."
"Ну написано ж «не подільна і не доторкана». Комусь закон не писаний, виявився😡";
"Нас уже привітали покидьки, у перші хвилини опівночі, у Запоріжжі 6 вибухів!";
"Дякую, на жаль, русня нас вже вітає😢";
"Україна - найпрекрасніша, чарівна своєю природою та чудовими людьми! Зі святом незалежності нас! Скоро перемога!";
"З Днем Незалежності моя Україна! ) Вітаю всіх причетних до цього свята!))) Будьте здорові Українці!!! Будьте здорові хлопці з ЗСУ, і дякуємо Вам за все!";
"З днем незалежності, Українці! Ми все поборемо і заживемо ще краще!";
"Потапе, вас теж з днем Незалежності України, щастя здоров'я любові і щоб скоріше війна закінчилася".
Нагадаємо, Катя Осадча зізналася, чим займається її дорослий син, і показала рідкісне фото.
Як повідомляла Politeka, 14-річна донька Кошового з "Квартал 95" кардинально змінила зовнішність, Варю не впізнати.
Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетніка після НП із молодшим сином здивувала кадрами.