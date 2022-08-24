Гуморист та його дружина Ксенія виховують двох дочок. Їхній старшій дочці Варварі на початку цього року виповнилося 14 років. Дівчина з ранніх років дуже артистична, вона вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" та "Розсміши коміка", продемонструвавши талант до співу та своє почуття гумору.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Варвара Кошова розмістила несподівані кадри, на яких постала у новому образі. Дочка зірки "Квартал 95" позбулася свого довгого світлого волосся, зробивши модне каре і пофарбуючись у чорний колір.
Варя покрасувалася перед камерою з новою стрижкою, а також яскравим макіяжем з акцентом на губи та масивними стрілками. Дівчина також засвітила свій зухвалий манікюр.
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Зазначимо, раніше Варвара Кошова разом із мамою та молодшою сестрою Серафимою перебували у селі Кранево у Болгарії, куди вони втекли після повномасштабного вторгнення росії до України, але потім повернулася до Києва, де возз'єдналася зі своїм хлопцем.
Ім'я юнака дівчина не називає, але часто публікує знімки з ним та обмінюється коментарями до постів.
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