Продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) с начала полномасштабного вторжения рф в Украину живет за границей и не собирается ехать обратно в Киев.

Жена артиста, певица Настя Каменских, недавно вернулась домой, а сам Потап игнорирует все вопросы о своем местожительстве, не дает интервью и блокирует тех поклонников, которые задают ему подобные вопросы.

В этот раз на своей странице в Instagram артист поздравил поклонников с Днем Независимости. Пост он сопроводил сканом исторического документа - Акта провозглашения независимости Украины.

"С Праздником, Дорогие Украинцы! С Днем Независимости!", - лаконично написал Потапенко.

Поклонники в комментариях приобщаются к поздравлениям и не сдерживают эмоций в сторону врага, который с ночи активизировал обстрелы:

"Ну написано же «неделимая и неприкосновенная». Кому-то закон не писан, оказался 😡";

"Нас уже поздравили подонки, в первые минуты полуночи, в Запорожье 6 взрывов!";

"Спасибо, к сожалению, русня нас уже приветствует 😢";

"Украина - самая прекрасная, очаровательная своей природой и замечательными людьми! С праздником независимости нас! Скоро победа!";

"С Днем Независимости моя Украина! ) Поздравляю всех причастных к этому празднику!))) Будьте здоровы, Украинцы!!! Будьте здоровы ребята из ВСУ, и благодарим Вас за все!";

"С днем ​​независимости, Украинцы! Мы все поборем и заживем еще лучше!";

"Потап, вас тоже с днем ​​Независимости Украины, счастья здоровья любви и чтобы скорее война закончилась".

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