На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила відео, на якому на території затишного ЖК в Києві її старші сини, катаючись на роликах, швидко везуть коляску з молодшим братиком. При цьому дружина телеведучого біжить за ними. А Григорію, який, судячи з усього, знімає розваги сімейства на камеру, взагалі доводиться бігти спиною вперед.

Зіркове сімейство швидко відійшло від НП з маленьким Сашком: кілька днів тому старші сини Решетніка вирішили погратися з молодшим, підняти його на руки, але не втримали. Тоді хлопчик поранився.

"Веселі покатушки перед сном🌪", — лаконічно підписала відео Христина.

Шанувальники в коментарях захоплюються дружньою родиною та нарешті зрозуміли секрет бездоганної фігури дружини телеведучого: "Обожнюю вашу родину", "А у мами спорт заодно 🔥", "Які Ви кумедні", "Як пересувається оператор?😂", "І в мами класне кардіо", "Христ, я тепер розумію, звідки ти в такій гарній формі!", "Мама завжди буде у формі😄", "Сашулю не витрусіть з візочка", "А попереду біжить Григорій і знімає".

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка вразила кадрами з весілля свого племінника-військового.

Як повідомляла Politeka, Решетнік після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.

Також Politeka писала, що дружина Решетніка розкрила секрети ідеальної фігури після народження трьох синів.