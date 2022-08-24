Прем'єра 12 сезону "Холостяка" запланована на осінь. Реаліті-шоу мали запустити в ефір ще навесні цього року, але тоді прем'єру довелося скасувати через вторгнення рф.

Головним героєм нового "Холостяка" став 32-річний Алекс Топольський. Алекс народився і виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США. Зараз він живе в Маямі та має свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю.

На своїй сторінці в Instagram Алекс привітав українців із Днем Незалежності, супроводивши пост своїм відфотошопленим знімком на тлі українського прапора.

"Свобода і незалежність - були, є і будуть моїми головними життєвими цінностями. Це можливість вільно висловлювати свою думку, це реалізація мене як особистості - так, як я це відчуваю. Це демократичне середовище, де люди можуть проявляти свою свободу і особистість. Незалежність = правда", — переконаний Топольський.

Нещодавно "холостяк" заявив, що переходить з російської мови на українську.

"Не забуваймо, що незалежність починається з кожного з нас, з нашої особистості. Потрібно завжди відстоювати її та культивувати, особливо у такі складні часи. Україна була, є і завжди буде вільною демократичною державою", — наголосив Алекс.

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