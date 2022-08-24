Премьера 12 сезона "Холостяка" запланирована на осень. Реалити-шоу должны были запустить в эфир еще весной этого года, но тогда премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф.

Главным героем нового "Холостяка" стал 32-летний Алекс Топольский. Алекс родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США. Сейчас он живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.

На своей странице в Instagram Алекс поздравил украинцев с Днем Независимости, сопроводив пост своим отфотошопленным снимком на фоне украинского флага.

"Свобода и независимость – были, есть и будут моими главными жизненными ценностями. Это возможность свободно выражать свое мнение, это реализация меня как личности – так, как я это чувствую. Это демократическая среда, где люди могут проявлять свою свободу и личность. Независимость = правда", - убежден Топольский.

Недавно "холостяк" заявил, что переходит с русского языка на украинский.

"Не будем забывать, что независимость начинается с каждого из нас, с нашей личности. Нужно всегда отстаивать ее и культивировать, особенно в такие сложные времена. Украина была, есть и всегда будет свободным демократическим государством", - подчеркнул Алекс.

Напомним, Катя Осадча призналась, чем занимается ее взрослый сын, и показала редкое фото.

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