Премьера 12 сезона "Холостяка" запланирована на осень. Реалити-шоу должны были запустить в эфир еще весной этого года, но тогда премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф.
Главным героем нового "Холостяка" стал 32-летний Алекс Топольский. Алекс родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США. Сейчас он живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.
На своей странице в Instagram Алекс поздравил украинцев с Днем Независимости, сопроводив пост своим отфотошопленным снимком на фоне украинского флага.
"Свобода и независимость – были, есть и будут моими главными жизненными ценностями. Это возможность свободно выражать свое мнение, это реализация меня как личности – так, как я это чувствую. Это демократическая среда, где люди могут проявлять свою свободу и личность. Независимость = правда", - убежден Топольский.
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Потап эмоционально обратился к украинцам, но получил гневную реакцию в ответ: "А сам-то ты где?"
Недавно "холостяк" заявил, что переходит с русского языка на украинский.
"Не будем забывать, что независимость начинается с каждого из нас, с нашей личности. Нужно всегда отстаивать ее и культивировать, особенно в такие сложные времена. Украина была, есть и всегда будет свободным демократическим государством", - подчеркнул Алекс.
Напомним, Катя Осадча призналась, чем занимается ее взрослый сын, и показала редкое фото.
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