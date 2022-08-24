На своїй сторінці в Instagram 50-річний шеф-кухар колумбійського походження потужно привітав шанувальників з Днем Незалежності. Ектор супроводив пост своїм ефетним фото, на якому посеред Хрещатика позує в камуфляжній формі на тлі танків.
"Той Самий День. За який боремось, щоб святкувати тисячами поколінь, як вільна, багата і сильна держава з розумним, прогресивним, сміливим народом. Україно, як я за тебе вболіваю, наскільки вірю в тебе. Усім серцем, кожною клітиночкою тіла. Дякую, що дозволяєш доводити свою вірність і любов", — пише Хіменес-Браво.
Ектор наголосив, що прямо зараз кожен з нас є свідком історичних подій.
"Просто запамʼятайте, що через 10-20-50-100 років, весь світ буде говорити, що Україна перемогла зло. Це більше ніж матеріальне. Самі розумієте, що часу на концерти та паради немає, відсвяткуємо після перемоги — зараз давати в пику свинособакам, вірити в ЗСУ, донатити на ЗСУ", — звернувся до шанувальників "Майстер Шеф".
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Він також нагадав, як українці можуть легко допомогти нашим захисникам.
"Тож не забудьте сьогодні скинути свою 31 гривню за роки незалежності, щоб нам вже купили ту росію під буряки", — жартує Ектор.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.