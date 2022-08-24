На своїй сторінці в Instagram 50-річний шеф-кухар колумбійського походження потужно привітав шанувальників з Днем Незалежності. Ектор супроводив пост своїм ефетним фото, на якому посеред Хрещатика позує в камуфляжній формі на тлі танків.

"Той Самий День. За який боремось, щоб святкувати тисячами поколінь, як вільна, багата і сильна держава з розумним, прогресивним, сміливим народом. Україно, як я за тебе вболіваю, наскільки вірю в тебе. Усім серцем, кожною клітиночкою тіла. Дякую, що дозволяєш доводити свою вірність і любов", — пише Хіменес-Браво.

Ектор наголосив, що прямо зараз кожен з нас є свідком історичних подій.

"Просто запамʼятайте, що через 10-20-50-100 років, весь світ буде говорити, що Україна перемогла зло. Це більше ніж матеріальне. Самі розумієте, що часу на концерти та паради немає, відсвяткуємо після перемоги — зараз давати в пику свинособакам, вірити в ЗСУ, донатити на ЗСУ", — звернувся до шанувальників "Майстер Шеф".

Він також нагадав, як українці можуть легко допомогти нашим захисникам.

"Тож не забудьте сьогодні скинути свою 31 гривню за роки незалежності, щоб нам вже купили ту росію під буряки", — жартує Ектор.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.