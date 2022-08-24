Известный телеведущий, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в очередной раз продемонстрировал свою любовь и уважение к Украине.

На своей странице в Instagram 50-летний шеф-повар колумбийского происхождения поздравил поклонников с Днем Независимости. Эктор сопроводил пост своим эфетным фото, на котором посреди Крещатика позирует в камуфляжной форме на фоне танков.

"Тот самый День. За который боремся, чтобы праздновать тысячами поколений, как свободное, богатое и сильное государство с умным, прогрессивным, смелым народом. Украина, как я за тебя болею, насколько верю в тебя. Всем сердцем, каждой клеточкой тела. Спасибо, что позволяешь доказывать свою верность и любовь", - пишет Хименес-Браво.

Эктор подчеркнул, что прямо сейчас каждый из нас является свидетелем исторических событий.

"Просто запомните, что через 10-20-50-100 лет, весь мир будет говорить, что Украина победила зло. Это больше материального. Сами понимаете, что времени на концерты и парады нет, отпразднуем после победы — сейчас давать в рожу свинособакам, верить в ВСУ, донатить на ВСУ", - обратился к поклонникам "Мастер Шеф".

Он также напомнил, как украинцы могут легко помочь нашим защитникам.

"Итак, не забудьте сегодня сбросить свою 31 гривну за годы независимости, чтобы нам уже купили ту россию под свеклу", — шутит Эктор.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.