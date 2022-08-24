На своей странице в Instagram 50-летний шеф-повар колумбийского происхождения поздравил поклонников с Днем Независимости. Эктор сопроводил пост своим эфетным фото, на котором посреди Крещатика позирует в камуфляжной форме на фоне танков.
"Тот самый День. За который боремся, чтобы праздновать тысячами поколений, как свободное, богатое и сильное государство с умным, прогрессивным, смелым народом. Украина, как я за тебя болею, насколько верю в тебя. Всем сердцем, каждой клеточкой тела. Спасибо, что позволяешь доказывать свою верность и любовь", - пишет Хименес-Браво.
Эктор подчеркнул, что прямо сейчас каждый из нас является свидетелем исторических событий.
"Просто запомните, что через 10-20-50-100 лет, весь мир будет говорить, что Украина победила зло. Это больше материального. Сами понимаете, что времени на концерты и парады нет, отпразднуем после победы — сейчас давать в рожу свинособакам, верить в ВСУ, донатить на ВСУ", - обратился к поклонникам "Мастер Шеф".
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Важный для оккупантов мост взлетел на воздух: эксклюзивные кадры, как это было
«Спрятал тело в сумку»: жуткое преступление произошло в Одессе, подробности и фото
Модель Даша Хлыстун очаровала видом с повзрослевшей дочерью от "Холостяка" Макса Михайлюка: редкие фото
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
Он также напомнил, как украинцы могут легко помочь нашим защитникам.
"Итак, не забудьте сегодня сбросить свою 31 гривну за годы независимости, чтобы нам уже купили ту россию под свеклу", — шутит Эктор.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.