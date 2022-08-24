На своїй сторінці в Instagram підприємець привітав українців із великим державним святом.

"Сотні років боротьби за власну державу і боротьба триває. Більше цінуєш те, що дається тобі з трудом, тому наше покоління розуміє зміст і цінність незалежності і це розуміння приходило до нас у кілька етапів революцій і війни. Українці знають, що незалежність - це наше право бути такими, як ми хочемо, самим обирати власний шлях і будувати вільне суспільство на основі взаємоповаги", — пише Задворний.

Зірка "Холостячки" поділився серією ефектних світлин, на яких позує в стильній вишиванці ручної роботи. Свій образ бородань доповнив браслетами з дрібних намистинок на обох руках.

"Наш народ ідентифікує себе за спільною мовою, культурою історією. Одним із елементів нашої традиції є вишиванка. Гарним звичаєм стало одягати вишиванку, як святковий одяг, це дає відчуття єднання і національної особливості даті", — переконаний Андрій.

Він наголосив, що вишиванка ручної роботи - це справжній витвір мистецтва, бо майстер вкладає в неї свою душу, тому для нього носити таку річ - це особливе задоволення.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Андрій Задворний показав, як його обдурив продавець.

Як повідомляла Politeka, переможець «Холостячки» Задворний похизувався відпочинком у Карпатах та розлютив українців.

Також Politeka писала, що Андрій Задворний показав, як виглядав без бороди.