Як пише Politeka.net , Андрій Задворний – успішний український бізнесмен. Підприємець вирішив спробувати свої сили на проекті "Холостячка" із Златою Огнєвіч. Там Андрію вдалося перемогти, але після проекту Задворний одразу покинув Злату. Натомість Андрій став досить успішним блогером і тепер за ним стежать десятки тисяч фанів в Інстаграмі.

Наразі Задворний активно займається допомогою України. Не забуває Андрій і про Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим. А цього разу вирішив показати себе з бородою та без.

"Сьогодні я офіційно став бородачем", - написав Задворний.

А потім Андрій вирішив продемонструвати себе без бороди та з легкою непогоженістю. Зірка відразу опублікувала чотири знімки, щоб можна було оцінити.

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