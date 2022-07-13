Як пише Politeka.net, Андрій Задворний – відомий український бізнесмен. А минулого року підприємець вирушив на шоу "Холостячка", де головним героєм була співачка Злата Огнєвіч. Андрію вдалося підкорити серце зірки, але після проекту Задворний одразу покинув виконавицю. Проте бізнесмен тепер ще й досить успішний блогер, за яким стежать десятки тисяч фанатів. Не забуває Андрій і про Інстаграм, де ділиться з українцями багатьом цікавим.

А на нових кадрах Задворний поділився своєю проблемою.

"Лох купив лохину", - написав зірка.

"Купив я думаю смачної лохини. Зараз вона така гарна, стигла. Трохи відсипаєш, нижче вона ось така: гнила, суха і ніяка", - сказав Андрій.

"Коли я спробував на місці, ягідки були солодкі та смачні. Дуже люблю лохину, багато її можу з'їсти - думав втоптати всю коробочку. Те, як вона була складена і виглядала - ну вони 100% знали, що вона не ок", - написав Андрій.

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