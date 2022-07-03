За словами Politeka.net, Андрій Задворний – відомий український бізнесмен. Підприємець вирішив відправитися в другий сезон «Холостячки», де головною героїнею стала Злата Огневич. Бізнесмен виграв проект, але практично відразу після проекту пара розлучилася з ініціативи Андрія. Зараз Задворний також є успішним блогером, за ним йдуть десятки тисяч українців. І цього разу в Instagram підприємець поділився знімком з Карпат.
На фото Андрій йшов по стежці. Зірка зробила селфі, повернувши голову до камери.
"Карпатські вітання", - писав Задворний у своїй публікації.
Шанувальники поставили сотні лайків і написали коментарі:
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