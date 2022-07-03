Переможець "Холостячки" зі Златою Огневич Андрій Задворний показав, як проводить час у Карпатах, ділячись кадрами.

За словами Politeka.net, Андрій Задворний – відомий український бізнесмен. Підприємець вирішив відправитися в другий сезон «Холостячки», де головною героїнею стала Злата Огневич. Бізнесмен виграв проект, але практично відразу після проекту пара розлучилася з ініціативи Андрія. Зараз Задворний також є успішним блогером, за ним йдуть десятки тисяч українців. І цього разу в Instagram підприємець поділився знімком з Карпат.

На фото Андрій йшов по стежці. Зірка зробила селфі, повернувши голову до камери.

"Карпатські вітання", - писав Задворний у своїй публікації.

Шанувальники поставили сотні лайків і написали коментарі:

«На передову», «Ти воюєш з ялинами?», «Красиво що», «В стилі Голлівуд».

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