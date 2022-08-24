Знаменита українська танцівниця Олена Шоптенко, яка прославилася завдяки шоу «Танці з зірками» розповіла та показала, чим займалася у столиці Австрії.

На своїй сторінці в Instagram хореографка привітала українців із Днем незалежності.

"Це свято, за жорстоким збігом обставин ми переживаємо сьогодні, коли виповнюється рівно півроку від початку широкомасштабної воєнної агресії росії проти України", — пише Шоптенко.

Олена розповіла, що 20 серпня у Відні на історичній площі Гельденплятц вона взяла участь у проведенні масштабного заходу до Дня Незалежності України «Симфонія свободи: Мрія 31».

"На концерті українські артисти виступали без сцени, софітів та страз на костюмах, як символ того, що через війну в Україні надважлива інфраструктура і життя всіх українців руйнуються. Та попри все це, ми продовжуємо нести свою культуру та боротися за Незалежність", — поділилася зірка "Танців з зірками".

Хедлайнер заходу Молодіжний академічний симфонічний оркестр "Слобожанський", чий концертний зал у Харкові був зруйнований окупантами, виступав біля воріт відомого палацу Ховбург.

Під супровід оркестру виконувалися фешн-шоу від українських дизайнерів, вокальні та хореографічні виступи, зокрема танцювальний перформанс 120 українок під музичний супровід «Мелодії» Мирослава Скорика довкола 4,5-ти метрової ляльки-мотанки.

"Увесь світ тепер знає коли День Незалежності України, хоч і за таких обставин. А ми таким чином маємо змогу підтримувати тебе, рідна Батьківщино. З твоїм днем, незламна Україно!", — наголосила Олена Шоптенко.

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