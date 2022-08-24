На своей странице в Instagram хореограф поздравила украинцев с Днем независимости.
"Этот праздник, по жестокому стечению обстоятельств мы переживаем сегодня, когда исполняется ровно полгода после начала широкомасштабной военной агрессии россии против Украины", — пишет Шоптенко.
Елена рассказала, что 20 августа в Вене на исторической площади Гельденплятц она приняла участие в проведении масштабного мероприятия ко Дню Независимости Украины «Симфония свободы: Мечта 31».
"На концерте украинские артисты выступали без сцены, софитов и страз на костюмах, как символ того, что из-за войны в Украине сверхважная инфраструктура и жизнь всех украинцев рушатся. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем нести свою культуру и бороться за Независимость", — поделилась звезда "Танців з зірками".
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Хедлайнер мероприятия Молодежный академический симфонический оркестр "Слобожанский", чей концертный зал в Харькове разрушен оккупантами, выступал у ворот известного дворца Ховбург.
Под сопровождение оркестра исполнялись фэшн-шоу от украинских дизайнеров, вокальные и хореографические выступления, в том числе танцевальный перформанс 120 украинок под музыкальное сопровождение «Мелодии» Мирослава Скорика вокруг 4,5-метровой куклы-мотанки.
"Весь мир теперь знает когда День Независимости Украины, хоть и при таких обстоятельствах. А мы таким образом имеем возможность поддерживать тебя, родная Родина. С твоим днем, несокрушимая Украина!", - подчеркнула Елена Шоптенко.
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