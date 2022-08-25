24 серпня Україна відзначає День незалежності, проте сьогодні – це ще й рівно півроку протистояння російській орді, яка прийшла із жорстокою війною на нашу землю.
У своїх сторіс Інстаграм Крістіна Решетник присвятила посаду сьогоднішній даті.
«Півроку війни. 6 місяців за незалежність.
Тільки вдумайтеся, як довго ми в цьому живемо. Не живемо, а існуємо…», – написала жінка.
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Христина зазначила, що для неї ці півроку пролетіли, наче мить.
«Правильно сказано – у нас вкрали весну, літо…
Війна – це страшно та боляче! Постійні думки, чому така несправедливість? За що?», – розмірковує вона.
Але головне, за словами дружини Решетника, не опускати руки і вірити, що невдовзі перемога буде за Україною.
«З Днем незалежності, рідна та непереможна», - написала вона.
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