На странице шоу "Холостяк" в Instagram опубликовали милое фото ведущего Григория Решетника и актрисы Ксении Мишиной, которая была героиней первого сезона "Холостячки". Как оказалось, Ксюша стала героиней нового шоу "Як ти?", которое ведет Гриша.

На новой фотографии Решетник позирует в темных брюках и белой футболке, поверх которой накинул черный кардиган он мило улыбается, стоя рядом с актрисой. Мишина пришла на съемки интервью в черных штанах с завышенной талией и коротком топе, а сверху надела стильный бежевый пиджак. Ее длинные волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации говорится: "Как ты?" с Григорием Решетником уже в эфире. Откровенно о личном и наболевшем на этот раз расскажет первая украинская Холостячка, актриса Ксения Мишина. Не упустите сенсационные признания в новом выпуске проекта "Как ты?" с Григорием Решетником прямо сейчас на СТБ или на официальном YouTube-канале".

Напомним, "Если мы переживем…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала о трудностях со строительством дома.

Как сообщала Politeka, "Мой личный рекорд": Слава Демин рассказал о самых ярких "фейлах" в прямом эфире.

Также Politeka писала, что "Обещаю, что не остановлюсь": Каменских выступила на мексиканском радио и рассказала об Украине.