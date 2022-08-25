24 августа Украина отмечает День независимости, однако сегодня – это еще и ровно полгода противостояния российской орде, которая пришла с жестокой войной на нашу землю.

В своих сторис Инстаграм Кристина Решетник посвятила пост сегодняшней дате.

«Полгода войны. 6 месяцев за независимость.

Только вдумайтесь, как долго мы живем в этом. Не живем, а существуем…», - написала женщина.

Кристина отметила, что для нее эти полгода пролетели, словно миг.

«Правильно сказано - у нас украли весну, лето…

Война – это страшно и больно! Постоянные мысли, почему такая несправедливость? За что?», - размышляет она.

Но главное, по словам жены Решетника, не опускать руки и верить, что скоро победа будет за Украиной.

«С Днем независимости, родная и непобедимая», - написала она.

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