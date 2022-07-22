Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяка" Григория Решетника Кристина, активно занимается спортом и следит за своим питанием - и уже может похвастаться впечатляющими результатами. На своей странице в Инстаграмме она поделилась советами, как можно быть такой стройной и поддерживать себя в прекрасной форме.
При этом она отметила, что похудеть на 10 кг будет сложно, но это можна сделать, если придерживаться некоторых правил.
"Возможно сделать это. Правильный подход: 1.Пересмотреть собственный рацион. 2. Разработать систему тренировок. 3. Позитивные установки - не думать, что это сложно, невозможно и вообще не ваше", - дала совет Кристина Решетник.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Семья Погорильчуков потеряла второго сына на войне: "Воевал в той же бригаде, что и младший брат"
Генерал ФСБ найден с простреленной головой: "отмывал" отравителей Скрипалей и говорил бред об Украине
Ведущий "Холостяка" Решетник зацепил Огневич словами об украинском контенте: "Неужели не пришла пора..."
Тело 8-летнего ребенка нашли в поле на Днепропетровщине: в полиции сообщили первые подробности
Кроме того, жена ведущего шоу "Холостяка" Григория Решетника призналась, что они с супругом помолвлены и часто ходят в церковь.
"Я верю и в Бога и во Вселенскую Силу, которая может нас спасти. Особенно сейчас каждый из нас должен молиться и просить Бога об окончании войны", - добавила Кристина Решетник.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.