Ее стройным формам можно только позавидовать.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяка" Григория Решетника Кристина, активно занимается спортом и следит за своим питанием - и уже может похвастаться впечатляющими результатами. На своей странице в Инстаграмме она поделилась советами, как можно быть такой стройной и поддерживать себя в прекрасной форме.

При этом она отметила, что похудеть на 10 кг будет сложно, но это можна сделать, если придерживаться некоторых правил.

"Возможно сделать это. Правильный подход: 1.Пересмотреть собственный рацион. 2. Разработать систему тренировок. 3. Позитивные установки - не думать, что это сложно, невозможно и вообще не ваше", - дала совет Кристина Решетник.

Кроме того, жена ведущего шоу "Холостяка" Григория Решетника призналась, что они с супругом помолвлены и часто ходят в церковь.

"Я верю и в Бога и во Вселенскую Силу, которая может нас спасти. Особенно сейчас каждый из нас должен молиться и просить Бога об окончании войны", - добавила Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.