Жена ведущего популярных украинских шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григория Решетника Кристина показала кадры со свадьбы своего племянника, который всего на несколько дней приехал с фронта.

На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила видео, как в Ивано-Франковске поженились ее родственник-военный и его возлюбленная, с которой они уже воспитывают четырех детей, но брак решили заключить только сейчас.

"Он приехал на пару дней домой с фронта и сделал ей предложение 😭 Она взяла их 4-х детей, быстро нашла платье, купили букет и вот они – счастливы, уже идут в ЗАГС", - пишет жена ведущего "Холостяка".

Решетник искренне радуется за своих родных и решила поделиться с украинцами их счастьем.

"Восищаюсь моим племянником Володей и его женой Катюшей! Они, как и многие другие украинские семьи, живут на два фронта. Он - на военном, а она - на домашнем фронте, воспитывая деток. И глядя на их объятия, понимаешь, что украинцы не только борются за правду, свободу и независимость, они борются за право на свое счастье", — подчеркнула Кристина.

Поклонники звездного семейства Решетников в комментариях поздравляют новоиспеченных супругов:

"до слез....береги тебя боже, Володя.....";

"Невероятно трогательно! Так могут только Украинцы. Счастья безграничного";

"Пусть Господь хранит эту прекрасную семью".

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