На своїй сторінці в Instagram артистка незвичайно привітала українців із Днем Незалежності, розмістивши зворушливе відео, у якому розповіла про те, як вона, юна дівчинка з Шепетівки, приїхала підкорювати Київ.

"Країна сильних людей! Країна – героїня! Сьогодні ти вкотре доказуєш свою хоробрість та незалежність. Моя прекрасна ненько, ти святкуєш надзвичайно важливе свято, день, який увійде в історію усього світу – День Незалежності України! Кожен з нас гідно несе звання українця, відстоюючи свої права, незважаючи ні на що!", — пише Ганна.

Саліванчук пройшлася пам'ятними місцями та показала університет Карпенка-Карого, де навчалася акторській майстерності, гуртожиток, у якому жила, свій перший театр.

"Ми довели вже всім, що витримаємо всі незгоди та труднощі, які приносить доля! Ми маємо пам'ятати наших героїв, завдяки яким, кожен сьогодні може святкувати надзвичайно важливе свято у ріднім краю! Сьогодні з нами увесь світ! Кожен з різних куточків країни спостерігає за нашою відважною Україною! Сьогодні не просто 24 серпня, це дата, яка наблизила нас до Перемоги ще ближче! 🕊", — наголосила актриса.

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