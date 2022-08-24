На своїй сторінці в Instagram артистка незвичайно привітала українців із Днем Незалежності, розмістивши зворушливе відео, у якому розповіла про те, як вона, юна дівчинка з Шепетівки, приїхала підкорювати Київ.
"Країна сильних людей! Країна – героїня! Сьогодні ти вкотре доказуєш свою хоробрість та незалежність. Моя прекрасна ненько, ти святкуєш надзвичайно важливе свято, день, який увійде в історію усього світу – День Незалежності України! Кожен з нас гідно несе звання українця, відстоюючи свої права, незважаючи ні на що!", — пише Ганна.
Саліванчук пройшлася пам'ятними місцями та показала університет Карпенка-Карого, де навчалася акторській майстерності, гуртожиток, у якому жила, свій перший театр.
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"Ми довели вже всім, що витримаємо всі незгоди та труднощі, які приносить доля! Ми маємо пам'ятати наших героїв, завдяки яким, кожен сьогодні може святкувати надзвичайно важливе свято у ріднім краю! Сьогодні з нами увесь світ! Кожен з різних куточків країни спостерігає за нашою відважною Україною! Сьогодні не просто 24 серпня, це дата, яка наблизила нас до Перемоги ще ближче! 🕊", — наголосила актриса.
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