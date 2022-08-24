На своей странице в Instagram артистка необычно поздравила украинцев с Днем Независимости, разместив трогательное видео, в котором рассказала о том, как она, юная девочка из Шепетовки, приехала покорять Киев.

"Страна сильных людей! Страна – героиня! Сегодня ты еще раз доказываешь свою храбрость и независимость. Моя прекрасная ненька, ты празднуешь чрезвычайно важный праздник, день, который войдет в историю всего мира – День Независимости Украины! Каждый из нас достойно несет звание украинца, отстаивая свои права, несмотря ни на что!", - пишет Анна.

Саливанчук прошлась по памятным местам и показала университет Карпенко-Карого, где училась актерскому мастерству, общежитие, в котором жила, свой первый театр.

"Мы доказали уже всем, что выдержим все невзгоды и трудности, которые приносит судьба! Мы должны помнить наших героев, благодаря которым каждый сегодня может праздновать чрезвычайно важный праздник в родном крае! Сегодня с нами весь мир! Каждый из разных уголков страны наблюдает за нашей отважной Украиной! Сегодня не просто 24 августа, это дата, которая приблизила нас к Победе еще ближе! 🕊", - подчеркнула актриса.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.