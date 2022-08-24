Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка зараз продовжує активно гастролювати за кордоном та нагадувати світу про війну рф проти України, потужно звернулася до шанувальників.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Кароль привітала українців із Днем Незалежності, а також Днем Державного Прапора, який відзначали напередодні.

"Чим є для вас зараз, під час війни, незалежність України? Під час війни незалежність України стала моєю особистою незалежністю. Я повністю ототожнюю себе зі своєю країною. Її спокій – мій спокій, її живі діти – мої живі діти, її право на самовизнання – моє право на самовизнання", — зізнається Тіна.

Співачка опублікувала ефектне фото, на якому в звичайних джинсах та білій блузці позує на тлі київського фунікулера, а також записала відеопривітання.

"Війна показала, хто є хто, вона зірвала маски удавання та півтонів, вона окреслила друзів та недругів. Вона затвердила в мені розуміння, що незалежність України - моя особиста мета, і я служитиму їй, буду вдячна їй, як дитина своїм батькам", — наголосила Кароль.

Шанувальники в коментарях приєднуються до привітань, але деякі висловлюють стурбованість щодо запланованого на початок вересня концерту Кароль в Баку, де вона, скоріш за все, співатиме свої російськомовні пісні:

"Україна - дім! Родина,де вільні серця! Батьківщина,де кожен українець незалежний! Зі святом 🤍Слава Україні!", "Тіно, не співайте російських пісень в Баку", "Ви така неймовірна 🤤❤️"

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