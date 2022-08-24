Як повідомляє Politeka.net, український співак Макс Барських презентував нову пісню "Україна". Нова пісня артиста стала четвертим за рахунком україномовним треком з початку повномасштабного російського вторгнення та присвячена 31-й річниці незалежності України.
За словами співака, цією піснею він намагається зцілити рани, адже музика у цей складний час багатьом допомагає.
"Поки що я не знайшов нового себе. Не до кінця розумію, що буде завтра, мабуть, як і всі ми. Але напевно знаю, що багатьом музика допомагає, зцілює рани. Крізь пісню ми передаємо наші мрії і проектуємо найсвітліші бажання. "Україна" - це пісня-мрія. Я вірю в таку перемогу, коли вся країна стає єдиною незламною родиною. Україна - це родина, в якій люблять і розуміють", - прокоментував прем'єру Макс Барських.
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Вокалист Макс Барских исполнил песню трогательно, мелодично, сумев прикоснуться к сердцам украинцев: "Да классно! Спасибо, Макс! Даже легче стало на душе от твоей песни", "Твоя музыка действительно сейчас помогает многим", "Твои песни помогают отвлечься от новостей о войне они вдохновляют на победу в твоих песнях всегда есть надежда и луч тепла", "Макс, вам надо писать и петь на украинском. Ваш тембр голоса невероятный!".
Нагадаємо, що Барських показав всьому світу силу ЗСУ і мужність українців.
Як повідомляла Politeka, Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.
Також Politeka писала, що Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.