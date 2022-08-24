Как сообщает Politeka.net, украинский певец Макс Барских презентовал новую песню "Україна". Новая песня артиста стала четвертым по счету украиноязычным треком с начала полномасштабного российского вторжения и посвящена 31-й годовщине независимости Украины.

По словам певца, этой песней он пытается исцелить раны, ведь музыка в это сложное время многим помогает.

"Пока что я не нашел нового себя. Не до конца понимаю, что будет завтра, пожалуй, как и все мы. Но знаю наверняка, что многим музыка помогает, исцеляет раны. Сквозь песню мы передаем наши мечты и проектируем самые светлые желания. "Украина" - это песня-мечта. Я верю в такую победу, когда вся страна становится единой несокрушимой семьей. Украина - это семья, в которой любят и понимают", - прокомментировал премьеру Макс Барских.

Вокалист Макс Барских исполнил песню трогательно, мелодично, сумев прикоснуться к сердцам украинцев: "Да классно! Спасибо, Макс! Даже легче стало на душе от твоей песни", "Твоя музыка действительно сейчас помогает многим", "Твои песни помогают отвлечься от новостей о войне они вдохновляют на победу в твоих песнях всегда есть надежда и луч тепла", "Макс, вам надо писать и петь на украинском. Ваш тембр голоса невероятный!".

Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.