На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар детально розповів, як проходила його "українізація", та показав, як виглядав до популярності.

"Це завжди було так, наче мій організм боровся з хворобою. Тобі роблять ін'єкцію російського світу, а українська кров вивільнює антитіла. Війна генів та пропаганди", — зізнається Клопотенко.

У 1991 україномовний Євген пішов до дитсадка, де вихователька розмовляла російською, так він русифікувався та втратив розуміння, що таке Україна.

Далі Клопотенко пригадує, як жив в Англії, як батько вчив його готувати борщ, як вперше відчув гордість за Україну після виходу Динамо до Ліги чемпіонів, як перестав їсти страви радянської кухні, як його обрали президентом школи, як брав участь у революції 2004 року та не слухав свого батька, який вмовляв його перейти на українську. Потім йому знову довелося пожити за кордоном.

"2006 - Живу у Німеччині. Росіяни наче друзі. 2007 - Живу в Америці і вчу 100 іноземців співати гімн України. 2008 - У пабі, де працював офіціантом, російський рок. 2009-11 - Працюю у сфері обслуговування, де 90% російськомовного люду. 2012 - Відкриваю бізнес зі слоганом «варенье из мечты». 2013 - Тричі даю хабар, щоб якось розвинути бізнес. Як у 90х", — зізнається зірковий шеф.

У 2014 році шеф-кухар бере участь у Революції Гідності та почитає все усвідомлювати. 2016 - починає перехід на українську мову. 2017 - починає вчити історію України заново.

У 2018 році Клопотенко остаточно зрозумів, що ми інші та що хоче жити лише в Україні. З 2019 він бере участь у проєкті Енеїда, де вчиться справжній українській літературі, без фільтру радянської пропаганди. Потім починає роботу над рестораном української кухні, реформою шкільного харчування, внесенням борщу до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО та багато іншого.

"Ми вже ніколи не будемо залежними. Ми лікуємось від цієї ракової пухлини. Дякую ЗСУ та всьому народу України за цю змогу. З Днем народження нас!", — пише Клопотенко.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

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