На своей странице в Instagram шеф-повар подробно рассказал, как проходила его "украинизация" и показал, как выглядел до популярности.

"Это всегда было так, будто мой организм боролся с болезнью. Тебе делают инъекцию русского мира, а украинская кровь высвобождает антитела. Война генов и пропаганды", — признается Клопотенко.

В 1991 украиноязычный Евгений пошел в детсад, где воспитательница говорила по-русски, так он русифицировался и потерял понимание, что такое Украина.

Далее Клопотенко вспоминает, как жил в Англии, как отец учил его готовить борщ, как впервые почувствовал гордость за Украину после выхода Динамо в Лигу чемпионов, как перестал есть блюда советской кухни, как его избрали президентом школы, как участвовал в революции 2004 года и не слушал своего отца, который уговаривал его перейти на украинский. Затем ему снова пришлось пожить за границей.

"2006 - Живу в Германии. Россияне как друзья. 2007 - Живу в Америке и учу 100 иностранцев петь гимн Украины. 2008 - В пабе, где работал официантом, русский рок. 2009-11 - Работаю в сфере обслуживания, где 9 0% русскоговорящий народ. 2012 – Открываю бизнес со слоганом «варенье из мечты». 2013 – Трижды даю взятку, чтобы как-то развить бизнес. Как в 90х», – признается звездный шеф.

В 2014 году шеф-повар участвует в Революции Достоинства и все осознает. 2016 – начинает переход на украинский язык. 2017 – начинает учить историю Украины заново.

В 2018 Клопотенко окончательно понял, что мы другие и что хочет жить только в Украине. С 2019 года он участвует в проекте Энеида, где учится настоящей украинской литературе, без фильтра советской пропаганды. Затем начинает работу над рестораном украинской кухни, реформой школьного питания, внесением борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО и многое другое.

"Мы уже никогда не будем зависимы. Мы лечимся от этой раковой опухоли. Спасибо ВСУ и всему народу Украины за эту возможность. С Днем рождения нас!", — пишет Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

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