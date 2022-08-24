На своїй сторінці в Instagram гімнастка та блогерка привітала українців із Днем Незалежності, поділившись ефетним відео, на якому вона розгортає українськи стяг на тлі потяга метро, що прибуває.

"Україна - це більше, ніж просто країна чи місце народження в паспорті. Це дім. Це найтепліші спогади. Це можливості і шанси проявити себе , які мені, на щастя , ця країна подарувала .Україна - це найкращі моменти. Не уявляю себе ніде більше. Чесно", — зізнається Ульянова.

Через це, за її словами, вона й не поїхала за кордон, тікаючи від повномасштабного вторгнення рф.

"Саме тому я залишилась в Києві з самого початку вторгнення. Не відкривала віз «про всяк випадок». І навіть ні на секунду не допускаю, що хтось може відібрати моє, наше … Мій свідомий вибір залишатись в Україні. Любити і цінити її, якби важко зараз не було", — пише Даша.

Зірка "Холостяка" додала, що ми вже ніколи не будемо такими, як раніше.

"Ми будемо кращими, свідомішими, сильнішими. І ми точно вистоїмо. З Днем Незалежності! Слава Україні!", — наголосила Ульянова

Шанувальники в коментарях підтримали Дашу та долучаються до привітань: "Слова до сліз, я також дуже люблю Україну", "Дуже круто написано 👏", "Дуже гарно! ❤️ Чуттєво 😢".

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