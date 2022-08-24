На своей странице в Instagram гимнастка и блогер поздравила украинцев с Днем Независимости, поделившись эфетным видео, на котором она разворачивает украинский флаг на фоне прибывающего поезда метро.

"Украина – это больше, чем просто страна или место рождения в паспорте. Это дом. Это самые теплые воспоминания. Это возможности и шансы проявить себя, которые мне, к счастью, эта страна подарила. Украина – это лучшие моменты. Не представляю себя нигде больше. Честно", - признается Ульянова.

Поэтому, по ее словам, она и не уехала за границу, убегая от полномасштабного вторжения рф.

"Именно поэтому я осталась в Киеве с самого начала вторжения. Не открывала виз "на всякий случай". И даже ни на секунду не допускаю, что кто-то может отобрать мое, наше... Мой сознательный выбор оставаться в Украине. Любить и ценить ее, как бы тяжело сейчас не было", — пишет Даша.

Звезда "Холостяка" добавила, что мы уже никогда не будем такими, как раньше.

"Мы будем лучше, сознательнее, сильнее. И мы точно выстоим. С Днем Независимости! Слава Украине!", - подчеркнула Ульянова.

Поклонники в комментариях поддержали Дашу и приобщаются к поздравлениям: "Слова ло слез, я тоже очень люблю Украину", "Очень круто написано 👏", "Очень красиво! ❤️ Чувственно 😢".

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