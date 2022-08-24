12 сезон реаліті-шоу «Холостяк» таки вийде на екрани, незважаючи на ситуацію в країні. Прем'єра відбудеться восени.

Як пише Politeka.net , про це повідомив ведучий проекту Григорій Решетник у себе в Інстаграм.

Ще з початку року українські глядачі чекали на прем'єру романтичного реаліті-шоу "Холостяк". 12-й сезон мав вийти на екрани телевізорів ще 4 березня, але повномасштабна війна, яку розв'язали росіяни, порушила всі плани.

Григорій Решетник повідомив, що на численні прохання українців організатори таки випустити 12-й сезон "Холостяка" з головним героєм Алексом Топольським.

«У нас вкрали весну, але осінь буде сповнена життям!

Любов врятує світ! На ваші численні прохання! Як ми обіцяли! Найочікуваніша прем'єра року! «Холостяк» на Стб 🌹 Чекаєте ? 🕺🏻 », – написав телеведучий.

Користувачі мережі розділилися на думці, одні приємно здивовані, інші стурбовані, як можна показувати розважальні передачі, коли в Україні щодня гинуть люди.

«Слава Богу можна буде трошки відволіктися»,

«Ура, чекають на позитивні емоції»,

«Дуже чекаємо, хоч щось хороше»,

"Я в шоці. А нічого, що у країні війна ще триває. Я з Донецької області, і в нас там кожен день гинуть люди, і життя руйнується. Ні, не чекаю. Чекаю, коли війна закінчиться і світ настане »,

"Зараз не час, чекаємо на перемогу",- пишуть українці.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.

Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою.

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