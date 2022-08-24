Популярний український виконавець і шоумен Melovin (Костя Бочаров), який зібрав свою армію шанувальників-"меловінаторів", часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував незвичайне фото, на якому знято у храмі, і викликав багато обговорень.

Як видно, на фотографії Melovin відбито на вході в красивий величний храм. Зважаючи на те, що в залі стоять лавки, це католицький костел, з колонами, балконом і красою архітектурою. Артист стоїть спиною до камери, можна помітити, що на ньому чорна футболка та смугасті штани, він стоїть, ніби завмерши від побаченого.

У підписі до публікації Костя написав: "Стало цікаво. Хто і у що вірить? Якщо тобі буде цікаво, я розповім, у що я вірю". Користувачі відразу почали коментувати нове фото музиканта, відповідаючи на його запитання: "Зі святом! З Днем Незалежності!", "Так, цікаво", "Сьогодні я вірю тільки у ЗСУ. А про себе розкажи, звичайно це цікаво", "Зараз тільки у ЗСУ. А так, що є найвища сила, яка керує всесвітом", "Вірю у всесвіт. Дуже цікаво, обожнюю тебе слухати", "Вірю в Кохання", "Вірю у ЗСУ, вірю в себе, вірю в нашого президента і український народ", "Вірю в себе", "Mel, із задоволенням послухаю твої думки".

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