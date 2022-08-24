Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик служи у Збройних силах України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала яскраві кадри у синьо-жовтих образах, які приурочила до Дня державного прапора.

Як видно, на фотографіях Наталка позує у різних фотосесіях, і на всіх кадрах присутні кольори українського прапора. Так, на деяких знімках актриса з'явилася в розкішній вишиванці з крилами ангельськими і прапором у руках. На деяких фото укуталася у прапор, а на інших у її одязі присутні синьо-жовті кольори.

У підписі до публікації Денисенко написала: "З днем Державного прапору України. Наймилійші серцю кольори. За цей час накопичилося стільки гарних світлин з нашим прекрасним символом , я обрала най най. Мій синочок коли бачить щось жовто-блакитне одразу каже з посмішкою: мамусю, подивися, як наш прапор. Найкращий символ - мирне блакитне небо і багата земля всипана колоссям, хай буде так завжди".

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