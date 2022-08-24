Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва) з початку війни поїхала за кордон та почала активно виступати за кордоном на підтримку України. Майже одразу у своїй творчості артистка об'єдналася із найвідомішою українською репервою Alyona Alyona (Олена Савраненко), і вони вже зробили кілька спільних релізів, а на різних заходах та в соцмережах часто з'являються разом.

Так, до Дня українського прапора та Дня незалежності Яна та Олена представили українцям фрагмент нового хіта. Як виявилось, дівчата заспівали на новий лад стару народну пісню "Вітер віє", і, треба сказати, вийшло дуже зворушливо та незвично. На своїх сторінках у Instagram співачки опублікували відео, як виконують цю пісню.

У підписі до публікації Jerry Heil написала: "У День прапора ми хочемо показати вам шматок нашого нового треку. "ВІТЕР ВІЄ". Ми ще зі школи звикли: жовте – це поле, блакитне – небо чи море. "Вітер віє – трава шумить, а в тій траві козак лежить". Це слова народної пісні. Ми знову повертаємо актуальність старому, але не застарілому! Нехай буде так, щоб якщо в полях лежать наші воїни, то тільки відпочити та набратися сил від рідної землі. І нехай вітер віє їм ласкаво у напрямку руху. І хай небо буде чистим. А в дні, коли блакить неба закриватимуть хмари – hiMARS на допомогу. Українці, ми суперсила!".

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