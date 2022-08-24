Популярный украинский исполнитель и шоумен Melovin (Костя Бочаров), который собрал свою армию поклонников-"меловинаторов", чатсо делится ярким публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное фото, на котором запечатлен в храме, и вызвал много обсуждений.

Как видно, на фотографии Melovin запечатлен на входе в красивый величественный храм. Судя по тому, что в зале стоят скамейки, это католический костел, с колонами, балконом и красой архитектурой. Артист стоит спиной к камере, можно заметить, что на нем черная футболка и полосатые штаны, он стоит, как будто замерев от увиденного.

В подписи к публикации Костя написал: "Стало интересно. Кто и во что верит? Если тебе будет интересно, я расскажу во что я верю". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото музыканта, отвечая на его вопрос: "С праздником! С Днем Независимости!", "Да, интересно", "Сегодня я верю только в ВСУ. А о себе расскажи, конечно это интересно", "Сейчас только в ВСУ. А так, что есть высшая сила, которая управляет вселенной", "Верю во вселенную. Очень интересно, обожаю тебя слушать", "Верю в Любовь", "Верю в ВСУ, верю в себя, верю в нашего президента и украинский народ", "Верю в себя", "Mel, с удовольствием послушаю твои мысли".

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona к празднику спели народную песню на новый лад: видео.

Как сообщала Politeka, "Милые сердцу цвета": звезда "Крепостной" Денисенко показала лучшие сине-желтые образы, фото.

Также Politeka писала, что "Невероятная": Онуфрийчук из "Танців з зірками" в тонком кружеве поразила естественной красотой.