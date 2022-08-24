Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні "Танців зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним відео та привітала зі святом – Днем державного прапора.

У короткому ролику Іванка знята з незвичайного ракурсу, стоячи в цікавій просторій локації, мабуть, десь серед поля. Перед камерою вона з'явилася в ніжній мереживній сукні білого кольору, яка гарно підкреслила її витончену талію та жіночність. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу, від цього вона виглядає дуже природно. У руках Іванки майорить український прапор.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Кольори свободи, незалежності та сміливості. З днем ​​прапора, моя Україна!". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео телезірки, засипаючи її компліментами: "Неймовірна", "Іванка – найкраща", "Ви демонструєте себе чи прапор?", "Україночка", "Люблю", "Красуня".

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